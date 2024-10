Kurz zusammengefasst CSS Krankenkasse in finanziellen Schwierigkeiten: Reserven gefährlich niedrig

BAG überwacht Krankenkassen intensiv

Überdurchschnittliche Prämienerhöhungen geplant, um Reserven wieder aufzubauen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

11 der 44 bestehenden Krankenkassen haben mit zu kleinen Reserven zu kämpfen. Foto: Keystone 1/5

Die grösste Krankenkasse der Schweiz steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Die Reserven der CSS sind auf ein gefährlich niedriges Niveau gesunken, wie die CH-Media-Zeitungen am Montagmorgen berichten. Trotz ihres 125-jährigen Jubiläums hat die CSS somit wenig Grund zum Feiern. Ihre Reserven sind in den vergangenen drei Jahren um fast eine Milliarde Franken geschrumpft, und ihre Solvenzquote fiel von 205 auf 84 Prozent. Also deutlich unter das gesetzliche Minimum.

Die CSS ist aber nicht allein. Jede vierte Krankenkasse weist ein ungenügendes Polster auf. Darunter sind auch andere grosse Anbieter wie Assura und vier Kassen der Groupe Mutuel. Vor zwei Jahren erfüllten noch alle Krankenversicherungen die Mindestanforderungen. 2023 waren es sieben Kassen, die zu kleine Reserven auf der Seite hatten.

Das BAG schaut genau hin

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) überwacht diese Kassen nun intensiv und erwartet eine Verbesserung der Solvenz bis 2025. Sprecherin Gabriela Giacometti betont gegenüber CH Media: «Primär liegt es in der Verantwortung der einzelnen Kassen, Massnahmen zu ergreifen, die wieder zu einer Solvenzquote von 100 Prozent führen.» Krankenkassen mit ungenügender Solvenzquote müssen regelmässige finanzielle Reportings an das BAG übermitteln.

Eine erste Massnahme setzt bei den Prämien für das Folgejahr an. Diese müssen genügend hoch sein, dass sie zum Reserveaufbau beitragen. Für die über 1,5 Millionen Grundversicherten bei der CSS bedeutet das konkret, dass ihre Prämien für 2025 überproportional ansteigen. Laut einer Auswertung von Deloitte hat die Krankenversicherung mit Hauptsitz in Luzern in 41 von 42 Prämienregionen an Attraktivität verloren.

«Mit den überdurchschnittlichen Prämienerhöhungen sollen die Reserven wieder aufgebaut werden», bestätigt auch CSS-Sprecherin Sabine Betschart. «Für die CSS war klar, dass 2025 ein Aufholjahr wird.» Voraussetzung dafür bleibt aber, dass nicht allzu viele Versicherte von der CSS weg wechseln. Ansonsten wird das Anlegen eines Polsters schwierig.