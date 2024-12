1/7 Die Chancen auf weisse Weihnachten sind gestiegen – wenn auch nur etwas. (Archivbild) Foto: imago/MIS

Auf einen Blick Schneeflocken bis ins Flachland möglich

St. Gallen und höher gelegene Städte haben bessere Chancen auf eine Schneedecke

Schneeflocken bis ins Flachland möglich

St. Gallen und höher gelegene Städte haben bessere Chancen auf eine Schneedecke

Chance auf weisse Weihnachten im Mittelland nur 20 bis 30 Prozent

Christina Benz Redaktorin News

Schneeflocken bis ins Flachland und vielleicht – nur vielleicht – weisse Weihnachten? Die neusten Prognosen für die Festtage sehen etwas weisser aus, wie Roger Perret von Meteo News prognostiziert.

«Die Temperaturen wurden in den neuesten Modellen um etwa ein Grad kälter berechnet», sagt Perret zu Blick. Das bedeutet, dass am Montag, dem 23. Dezember, und möglicherweise auch an Heiligabend nasse Schneeschauer bis ins Flachland fallen könnten. «Eine geschlossene Schneedecke bildet sich aber kaum», sagt der Meteorologe aber.

«St. Gallen ist eine Bank für weisse Weihnachten»

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: «Im Mittelland liegt die Chance auf weisse Weihnachten nur bei 20 bis 30 Prozent», so Perret. Damit es offiziell als «weisse Weihnachten» gilt, braucht es mindestens einen Zentimeter Schnee – und zwar am Morgen des 24., 25. oder 26. Dezembers, wenn gemessen wird. «Dass das eintrifft, ist im Mittelland immer noch unwahrscheinlicher als wahrscheinlich», erklärt der Wetterexperte.

Selbst wenn es schneit, wird der Traum von einer Winterlandschaft schnell wegschmelzen. «Die Schneefallgrenze liegt am Dienstag bei 300 bis 400 Metern, aber bei Temperaturen über knapp null Grad bleibt der Schnee kaum liegen», sagt Perret.

Anders sieht es in höher gelegenen Städten aus. In St. Gallen, das auf rund 670 Metern liegt, sind die Aussichten deutlich besser. «St. Gallen ist praktisch eine Bank für weisse Weihnachten», sagt der Meteorologe. Auch in Städten wie Chur oder im Rheintal, dem Glarnerland, Urnerland und den Tälern des Berner Oberlands ist Schnee so gut wie garantiert. Ab einer Höhe von 600 bis 700 Metern bleibt der Schnee im Norden liegen und sorgt für eine winterliche Kulisse.

«Ein einziges Grad macht den Unterschied»

Die Prognosen für weisse Weihnachten bleiben also ein Auf und Ab – passend zur Wetter-Achterbahnfahrt, die in den nächsten Tagen auf uns zukommt.

«Die Wetterlage kann sich noch ändern», betont der Meteorologe. «Ein einziges Grad mehr oder weniger kann einen grossen Unterschied bei den Wahrscheinlichkeiten für weisse Weihnachten machen.»