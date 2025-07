Meteorologe Thomas Kleiber zum miesen Wetter «Wir haben eine falsche Vorstellung vom Schweizer Sommer»

Im Juni Sonne pur. Im Juli Dauerregen. So in etwa empfinden wohl die meisten hierzulande, wenn es um das bisherige Sommerwetter geht. Doch der Juli ist gar nicht so grässlich, wie wir meinen, sagt Meteorologe Thomas Kleiber.

Publiziert: vor 39 Minuten | Aktualisiert: vor 36 Minuten