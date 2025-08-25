Noch ist es sommerlich. Doch das ändert sich im Laufe der Woche. Worauf du dich gefasst machen musst.

1/6 Zu Beginn der Woche können wir noch den Sommer geniessen. Foto: Keystone

Darum gehts Sommerliches Wetter endet, herbstliche Bedingungen ab Mitte der Woche erwartet

Wetterwechsel mit Schauern und Gewittern ab Mittwoch

Temperaturen sinken von bis zu 30 Grad auf maximal 21 Grad Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Schluss mit Sommer? Während der Montag sich noch sonnig präsentiert, gegen Ende der Woche wird es dann herbstlich. Das verrät der Blick auf die Wetterprognose des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz).

Montag erwarten uns demnach im Flachland bis zu 25 Grad. Auch am Dienstag lässt sich die Sonne noch blicken. Der Blick auf die Temperaturen verrät: In Basel wird die 30-Grad-Marke geknackt, ansonsten zeigt das Thermometer hohe Zahlen im 20er-Bereich.

Wechselhaftes Wochenende

Anschliessend kippt das Wetter. Schon in der Nacht auf Mittwoch sind erste Schauer und Gewitter möglich, wie MeteoSchweiz schreibt. Mittwochvormittag ist dann eine kurze Pause möglich, bevor es in der zweiten Tageshälfte wieder schifft. Begleitet werden die aufkommenden Nachmittags- und Abendschauer von teils kräftigen Gewittern. Schaut man sich die Niederschlagsprognose an, könnte es am Mittwoch vor allem um 21 Uhr ungemütlich werden. Dann sind Niederschläge in einem Grossteil der Schweiz möglich. Das alles bei ungefähr 26 Grad.

Ab Donnerstag musst du jederzeit mit Regen rechnen. Die Niederschlagsprognose zeigt ein grosses Regenband, das am Vormittag über unser Land zieht. Der Schwerpunkt dürfte dabei in den zentralen und östlichen Alpen liegen.

Diese Rolle spielt Ex-Hurrikan

Die Temperaturen sinken zudem auf maximal 21 Grad. Das Wochenende wird laut Bund ferner wechselhaft. Sonnige und nasse Abschnitte dürften sich abwechseln.

In einem Blogbeitrag erklärt die Bundesbehörde den Wetterwechsel: Ex-Hurrikan «Erin» triggert ein Tief über der Iberischen Halbinsel. Von Dienstag bis Donnerstag zieht dieses Tiefdruckgebiet in Richtung Alpen und führt dabei grosse Mengen feuchtwarmer und labil geschichtete Luft aus dem Mittelmeerraum mit sich.