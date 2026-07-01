DE
FR
Abonnieren

Die Abkühlung war nur kurz
So wird das Wetter heute Mittwoch, 1. Juli 2026

Nach den starken Regenfällen, meldet sich der Sommer am Donnerstag zurück. Und wie!
Publiziert: vor 56 Minuten
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen