Meteorologe Klaus Marquardt prognostiziert eine trübe Woche mit viel Regen, besonders am Dienstagabend. Die Temperaturen fallen bis Freitag auf 12 Grad. Am Wochenende wird es milder und sonniger.

Kurz zusammengefasst Trübe Woche mit viel Wolken und wenig Sonne

Sturmtief bringt kräftigen Regen und stürmisches Wetter

Niederschlagsmengen von 50 bis 70 Litern erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Praktikantin News

Nachdem wir am Sonntag das schöne Wetter noch in vollen Zügen geniessen konnten, beginnt die neue Woche trist und grau. Regenwolken werden diese Woche über unseren Köpfen hängen. Meteorologe Klaus Marquardt von Meteo News bringt es kurz und knapp auf den Punkt: «Viel Wolken, Sonne ist eher Mangelware.»

«Am Montag gibt es im Osten noch die letzten Regenschauer, aber von Westen her wird es freundlicher», so der Wetterexperte über unseren Wochenstart. Mit rund 19 Grad starten wir in die Woche, doch das bleibt der wärmste Tag. Schon am Dienstag ziehen die Wolken dichter zusammen – und sie bleiben.

Am Dienstag kommt kräftiger Regen

«Am Dienstagabend wird der Regen kräftiger, und in der Nacht auf Mittwoch regnet es dann verbreitet, besonders in der Romandie, im Wallis und in den Waadtländer Alpen», so Marquardt. Die Regenwolken pirschen von Südwesten her an. Es ist mit Niederschlagsmengen von 50 bis 70 Litern zu rechnen. Erst am Mittwochmorgen schliesst der Himmel seine Schleusen teilweise. Danach sieht der Mittwoch freundlicher aus: «Es bleibt wechselhaft, mit ein paar Regenschauern, aber es gibt auch längere trockene Phasen.»

Regen im Anmarsch: Von Südwesten kommen am Dienstag die Regenwolken und bringen zwischen 50 und 70 Liter Regen. Vor allem die Romandie, Wallis und die Waadtländer Alpen sind betroffen. Foto: Screenshot Meteo News 1/4

Schuld am Huddelwetter ist ein Sturmtief bei den Britischen Inseln, erklärt der Wetterexperte. Dieses trägt feuchte Luftmassen vom Atlantik nach Europa und bis zu uns. «Danach bildet sich ein Tief im Mittelmeer und ein Hoch in der Nordsee, wir sitzen genau dazwischen», sagt Marquardt. So entsteht am Donnerstag und Freitag die Bise, also ein nordöstlicher Wind.

Am Wochenende lässt sich die Sonne wieder blicken

Und die sorgt dafür, dass mit jedem Tag die Temperaturen weiter sinken. Während am Montag noch milde 19 Grad herrschen, sind es am Dienstag 16 Grad, am Mittwoch 14 Grad und am Donnerstag nur noch 12 Grad. Freitag wird schliesslich der kälteste Tag der Woche.

Doch ab Samstag ändert sich das Wetter. Am Samstag dreht sich der Wind wieder auf Südwesten und das Wetter wird wieder milder, erklärt der Meteorologe. «Am Sonntag oder Montag wird es wieder etwas sonniger.»