1/4 Aussichten am Montag: Milde 10 bis 12 Grad, im Süden sogar um die 14 Grad. Foto: Meteo News

Auf einen Blick Der Frühling zieht in die Schweiz ein – mit sonnigen Tagen und milden Temperaturen

Hoch Ingeborg bringt angenehmes Wetter bis Samstag mit ungetrübten Aussichten

Temperaturen steigen auf 13 bis 18 Grad, im Rheintal möglicherweise 20 Grad

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Pünktlich zur ersten Märzwoche hält der Frühling Einzug in der Schweiz. Wir dürfen uns auf sonnige Tage und milde Temperaturen freuen.

Hoch Ingeborg bringt besonders ab der zweiten Wochenhälfte angenehme Temperaturen, zum Teil über 16 Grad Celsius. Bereits der Montag schenkt uns mit 10 bis 12 Grad milde Temperaturen, im Süden gibts sogar um die 14 Grad, so Meteo News.

Milde Temperaturen und strahlender Sonnenschein

Die freudige Nachricht: Hoch Ingeborg hält sich bis zum Samstag und schenkt uns viele sonnige Stunden. Vereinzelt gibt es morgens Nebelfelder im Flachland. Bis Mittag lösen sich diese jedoch auf und die Sonne übernimmt den restlichen Tag. Vielerorts sind bereits etwas mehr als 11 Sonnenstunden möglich. Die Sonne strahlt dabei ganz ungetrübt: Wolken sind rar, nur gelegentlich ziehen Schleierwolken auf.

In den Morgenstunden bleibt es noch kalt, teilweise ist mit Frost zu rechnen. Tagsüber erwarten uns jedoch frühlingshafte Temperaturen. Im Norden klettern die Temperaturen am Dienstag auf etwa 11 bis 13 Grad, ab Mittwoch sind mit 13 bis 18 Grad zu rechnen. Auch in den Höhenlagen bleibt es mild. Im Flachland geht nur ein schwacher Wind.

Sogar die 20-Grad-Grenze ist möglich

Am Sonntag bleiben die Temperaturen bei etwa 14 bis 17 Grad weiterhin mild. Und: Im Rheintal ist es möglich, dass erstmals in diesem Jahr an der 20-Grad-Marke gekratzt wird, so Meteo News.

Schlechte Nachrichten sind das allerdings für alle Allergiker: Die Belastung durch Hasel und Erle bis in Lagen von etwa 1000 Metern ist gross. In den Tieflagen hat die Haselpollenblüte ihren Höhepunkt bereits überschritten. Südlich der Alpen startet die Eschenblüte.

In der kommenden Woche zeigen die Prognosen aktuell Regentropfen – richtig kalt wird es aber zum Glück nicht mehr.