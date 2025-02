Die ersten Blüten machen einigen Allergikern in der Schweiz bereits das Leben schwer. Wann die Pollen Hochsaison haben, wie du dich gegen eine triefende Nase wappnest und was die nächsten Tage ansteht: das Wichtigste im Überblick.

Wann was blüht – und wie du dich schützt

Wann was blüht – und wie du dich schützt

Heuschnupfen-Alarm in der Schweiz

1/6 Hasel (im Bild) und Erle blühen seit Januar. Foto: imago/Eckhard Stengel

Auf einen Blick Pollensaison beginnt, Heuschnupfen betrifft jeden fünften Schweizer

Hasel- und Erlenpollen fliegen aktuell, Wetter beeinflusst Konzentration

Heuschnupfen-Tipps: Haare waschen, Sonnenbrille tragen, Stress vermeiden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sandra Meier Journalistin News

Es ist noch Winter, die Erkältungssaison hält sich zäh. Doch Allergiker werden bereits mit dem nächsten Übel konfrontiert. Die Pollensaison nimmt seit Januar Fahrt auf. Jeder fünfte Schweizer leidet an Heuschnupfen. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann blüht was?

Aktuell fliegen Hasel- und Erlenpollen. Die Pollenfreisetzung hängt gemäss Meteo News stark von der Temperatur ab: «Je höher die Temperatur, desto höher die Konzentration.» Zudem muss es trocken sein, damit der Blütenstaub nicht aus der Luft gewaschen wird.

Die Blütezeiten variieren je nach Region und Wetter. In der Schweiz folgt die Pollensaison meist diesem Verlauf:

Januar bis März: Hasel und Erle

März bis Mai: Esche und Birke

Mai bis Juli: Gräser

Juli bis September: Beifuss und Ambrosia

Wer unter Heuschnupfen leidet, sollte in höhere Lagen ausweichen: Ab etwa 1500 Metern ist die Pollenbelastung in der Regel geringer. Stark betroffen hingegen sind das Mittelland, das Tessin und die Alpentäler. Und: Mit dem Klimawandel beginnt die Pollensaison früher als noch vor 30 Jahren. Der Grund: Die Wärmeperioden dauern länger an und es ist trockener.

Was verrät die Prognose für die nächsten Tage?

Am Dienstag drohen in den nördlichen Alpentälern laut Roger Perret von Meteo News noch höhere Konzentrationen. Dann folgt eine Verschnaufpause für Allergiker: Am Mittwoch und Donnerstag wird es «immer wieder mal nass». Heisst: Die aktuell fliegenden Pollen werden aus der Luft gewaschen.

«Ab Freitag ist bei trockenem Wetter wieder mit steigenden Pollenbelastungen zu rechnen», so Perret zu Blick. Allerdings prognostiziert der Meteorologe aufgrund der Bise und teilweisem Hochnebel eher kühle Temperaturen. Die Folge: Die Belastungen dürften im mässigen Bereich bleiben – vorerst.

Zu Beginn der kommenden Woche folgt die Wende: «Dann gibts voraussichtlich weniger Hochnebel und etwas höhere Temperaturen, die Hasel- und Erlenpollenbelastung dürfte wieder hoch sein.»

Bin ich erkältet oder leide ich an Heuschnupfen?

Ein wichtiger Unterschied ist der Nasenausfluss: Bei einer Erkältung wird der Schleim nach wenigen Tagen dickflüssig und gelblich, bei Heuschnupfen bleibt er wässrig und klar. Juckende, tränende Augen deuten ebenfalls auf eine Pollenallergie hin. Fieber und allgemeine Abgeschlagenheit sprechen eher für eine Erkältung. Heuschnupfen tritt vor allem im Freien oder bei geöffnetem Fenster auf.

Was hilft bei Heuschnupfen?

2:56 So lindern Sie Beschwerden: Acht Tipps gegen den Heuschnupfen

Haare abends waschen. Zudem empfiehlt es sich, mehrmals täglich das Gesicht zu waschen, um zusätzlich Pollen zu entfernen

Kleider nicht im Schlafzimmer aufbewahren

Sonnenbrille tragen bei juckenden Augen, Masken schützen die Atemwege

Stress und Alkohol vermeiden

Entzündungshemmende Medikamente einnehmen

Dreijährige Therapie: Wer längerfristig beschwerdefrei leben möchte, kann auf die Hyposensibilisierung zurückgreifen.