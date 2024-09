Kurz zusammengefasst Dynamische Wetterwoche mit Regen und milchigem Sonnenschein erwartet

Altweibersommer bringt stabile, warme Tage zwischen Ende September und Mitte Oktober

Christina Benz Praktikantin News

Konnten wir am Wochenende noch das milde und sonnige Wetter des Altweibersommers geniessen, öffnet der Himmel diese Woche seine Schleusen. Eine «dynamische Wetterwoche» steht uns bevor, sagt Meteorologe Klaus Marquardt von Meteo News zu Blick.

Die Woche beginnt bereits nass, so der Wetterexperte: «Am Montag regnet es verbreitet, während aus Südwesten eine Kaltfront heranzieht. Vor allem in der Ostschweiz und im Süden wird es kräftig regnen». Auch am Dienstag gibt es vereinzelt Schauer. Der Mittwoch hingegen präsentiert sich trocken und mit «milchiger, also durchscheinender Sonne», wie Marquardt sagt. Der Grund: Der Himmel wird durch eine Mischung aus hohen und mittelhohen Wolken weiss.

Schönwetterphasen im Herbst

Dann der Regenhöhepunkt: «Der Donnerstag fallt mehr oder weniger ins Wasser», so Marquardt. In der Nacht auf Donnerstag beginnt es zu regnen und dies zieht sich in den Donnerstag herein. 50 bis 60 Liter im Süden und 30 bis 40 Liter Regen im Norden sind zu erwarten. Der Rest der Woche bleibt nass, mit vereinzelten Schauern, aber es beruhigt sich auf Ende Woche. Der Sonntag zeigt sich dann wieder von seiner besseren Seite und gibt Hoffnung auf gutes Wetter in der nächsten Woche.

Letzten Sonntag exakt um 14.43 Uhr wechselten wir kalendarisch vom Sommer in den Herbst. Die Nächte werden ab jetzt länger und die Tage kürzer. Laut Meteo News verlieren wir momentan rund vier Minuten Tageslänge pro Tag.

Auch, wenn diese Woche mit Regen und Wind glänzt, gibt es im Herbst auch vereinzelt Schönwetterphasen. Die Perioden tragen spezielle Namen und bringen schönes Wetter im Herbst. Blick erklärt die Schönwetterphasen, auf die wir uns noch freuen dürfen.

Altweibersommer

Der Altweibersommer ist ein Phänomen, das uns fast jedes Jahr im Herbst beglückt. Laut Meteo News handelt es sich dabei um eine stabile und warme Witterungsphase, die oft zwischen Ende September und Mitte Oktober auftritt. «Der Altweibersommer zeichnet sich durch ruhige, wärmere Tage aus, wie wir sie letzte Woche erlebt haben», so Marquardt.

Nach der Kaltfront am Samstag etabliert sich am Sonntag ein Hoch, womit Montag und Dienstag gute Voraussetzungen für Altweibersommer Wetter bieten. Das Hoch lässt trockene Luft nach Mitteleuropa strömen und beschert uns somit herrliches Wetter. Der Altweibersommer ist ein verlässlicher Gast: Statistisch gesehen kommt er in fünf von sechs Jahren zu uns.

Goldenes Oktoberwetter

Beim goldenen Oktoberwetter handelt es sich um das gleiche Phänomen, aber wie der Name verrät, im Oktober. Es beschreibt stabiles Herbstwetter mit herbstlich verfärbten Blättern an den Bäumen und auf dem Boden.

Martinisommer

Der Martinisommer, auch Martinssommer genannt, ist eine Schönwetterperiode, die oft gegen Ende der ersten Novemberdekade auftritt. Grund dafür ist wieder eine stabile Hochdrucklage. Besonders in den Bergen ist der Martinisommer spürbar, während im Flachland häufig Nebel oder Hochnebel herrscht.