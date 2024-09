Kurz zusammengefasst Heftiger Sturm in Cannes verwandelt Strassen in Flüsse

In Grossbritannien fallen Züge aus

Johannes Hillig Redaktor News

Die Stadt Cannes wurde am Montagmorgen von einem heftigen Sturm heimgesucht. Bilder, die auf X kursieren, zeigen das Ausmass. Strassen haben sich in reissende Flüsse verwandelt. Die Behörden sind alarmiert. Ganze Abschnitte wurden gesperrt.

Auch in Grossbritannien sieht es übel aus. Strassen stehen unter Wasser. Züge fallen aus. Das ganze Wochenende über galten Regenwarnungen.

In vielen Teilen des Landes gilt eine Unwetterwarnung für starke Regenfälle, Donner, Blitz und Hagel. Die Rede ist von einem «Megasturm», der unterwegs ist. In den betroffenen Gebieten könnte im Laufe des Tages mehr als eine Monatsmenge Regen fallen, und die Meteorologen deuten an, dass es in der kommenden Woche weitere Warnungen geben könnte, wenn sich das Überschwemmungselend fortsetzt.

76 Hochwasseralarme

Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz. Die Polizei von Bedfordshire appelliert deswegen an die Bevölkerung: «Wir sind uns der zahlreichen Probleme bewusst, die das Wetter heute Abend im ganzen Land verursacht. Bitte rufen Sie uns nur an, wenn eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Verbrechen besteht.»

Alle Einsatzkräfte würden ihr Bestes geben und so schnell wie möglich versuchen, zu helfen. Wer kann, solle zu Hause bleiben und die überfluteten Gebiete meiden.

Bis Montagmorgen wurden von der Umweltbehörde für Grossbritannien 13 Hochwasserwarnungen – also Überschwemmungen – sowie 76 Hochwasseralarme herausgegeben.