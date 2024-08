White Sands Nationalpark in New Mexico Das Geheimnis hinter dem schneeweissen Sand

Der White Sands National Park in New Mexiko beeindruckt mit 730 Quadratkilometern weissem Gips-Sand. Diese einzigartige Landschaft, nahe der mexikanischen Grenze, bleibt auch im Sommer kühl und zieht zahlreiche Besucher an.