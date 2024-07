Firmen weltweit betroffen Systemausfall nach Update am Flughafen Zürich und bei Sky

Ein missglücktes Update der Cyber-Security-Firma CrowdStrike hat Systeme weltweit ausfallen lassen. So auch am Flughafen Zürich, wo am Freitagmorgen bei den Check-ins nichts mehr geht. Der internationale Fernsehsender Sky News ist ebenfalls betroffen.