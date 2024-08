Passagiere evakuiert Gepäckscanner am Flughafen Changi explodiert

Am Flughafen Changi in Singapur ist am Dienstagmorgen in einem Gepäckscanner ein Feuer ausgebrochen. Chaos und Panik brechen aus, als das Gerät explodiert und dichter Rauch den Raum füllt. Die Reisende mussten evakuiert werden.