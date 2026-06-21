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Fernsehgarten: Andrea Kiewel springt in Pool
Während Show
Hier springt Kiewel in den Pool
Kuriose Szene im ZDF-«Fernsehgarten»: Plötzlich springt Moderatorin Andrea Kiewel in den Pool – und sorgt damit für Chaos in der Produktion.
Publiziert: vor 34 Minuten
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