Zweijährige droht zu ersticken Fahrer stoppt Bus und rettet das Kind

Busfahrer wird zum Lebensretter: In Malatya (Türkei) rettet er ein zweijähriges Mädchen vor dem Erstickungstod. Das Kind hatte sich an Schokolade verschluckt. Der Fahrer handelt sofort und wendet das Heimlich-Manöver an.