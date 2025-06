Nun hat er Anzeige am Hals Tourist fällt in Museum in uraltes Gemälde

Immer wieder werden Kunstwerke in Italien durch Touristen beschädigt. Der jüngste Vorfall: Ein Besucher der Uffizien in Florenz lehnte sich für ein Foto an das Porträt «Ferdinando de' Medici, Grossprinz von Toskana» – bis die Leinwand nachgab.

Publiziert: 18:19 Uhr