Zwei Meter über dem Boden
Kind hängt am Bügellift

Im Skigebiet Hammarbybacken nahe Stockholm verfängt sich ein Kind am Bügellift. Es dauert mehrere Minuten, bis das Kind gerettet wird.
Publiziert: 07:01 Uhr
