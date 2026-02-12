DE
Schock beim Nickerchen
So willst du wirklich nicht geweckt werden

Schreckmoment in Thailand: Eine Schlange beisst einen 40-jährigen Thailänder, der im Wohnzimmer ein Nickerchen macht, in den Fuss.
Publiziert: 06:11 Uhr
