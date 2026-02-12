DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Viral
Thailand: Schlange beisst Mann im Schlaf in den Fuss
Schock beim Nickerchen
So willst du wirklich nicht geweckt werden
Schreckmoment in Thailand: Eine Schlange beisst einen 40-jährigen Thailänder, der im Wohnzimmer ein Nickerchen macht, in den Fuss.
Publiziert: 06:11 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Virale Videos
1:07
Razzia in Thai-Tempel
Mönche mit Meth, Waffen und Sexspielzeug erwischt
1:23
Nach Auftritt am WEF
Tiktok macht aus Macron einen Electropop-Star
0:48
Auweia!
6-Millionen-Ferrari wird nach Auktion zerkratzt
1:02
Verwunderung bei Host
Airbnb-Gäste lassen Wertvolles zurück
1:12
Um ihren Sohn zu retten
Mutter zertrümmert Waschmaschine
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen