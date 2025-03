Zoobesucher in China staunen Gorilla raucht genüsslich eine Zigarette

Im Nanning Zoo in China sind diese erschreckenden Aufnahmen entstanden. Ein Zoobesucher filmt, wie ein Gorilla genüsslich eine Zigarette raucht, die in sein Gehege geworfen wurde. Der Zoo will nun seine Besucher sensibilisieren und die Tiere besser schützen.

Publiziert: 06:04 Uhr