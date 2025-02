Während Zirkus-Vorstellung Gereizte Löwin schnappt sich Zuschauer

Schockierender Zwischenfall in chinesischem Zirkus: Ein Löwe greift während einer Show in der Provinz Shanxi einen Zuschauer an. Das gestresste Tier attackiert den Mann am Käfigrand – trotz Versuchen des Zoowärters, es zu kontrollieren.

Publiziert: vor 27 Minuten