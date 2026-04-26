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Ungebetener Gast
Drei-Meter-Krokodil stürmt in Hotel-Lobby

Dieser Gast hat mit Sicherheit kein Zimmer gebucht. Trotzdem steht das Riesen-Krokodil plötzlich in der Lobby eines Hotels in Simbabwe. Bleiben durfte es aber nicht.
Publiziert: 15:13 Uhr
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