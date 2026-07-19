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Australien: Jetski-Fahrer rettet Wal das Leben
Tier wirkte erschöpft
Jetski-Fahrer rettet Wal das Leben
Zwei Australier entdecken bei einem Jetski-Ausflug einen Wal in Not. Das Tier wirkt unterernährt und erschöpft. Sofort eilen die beiden dem Tier zu Hilfe.
Publiziert: 17:22 Uhr
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