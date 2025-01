Studenten vergeht das Lachen schnell wieder Affe macht Uni-Hörsaal unsicher

Ein Affe sorgt an einer Uni im Süden Taiwans für Gelächter. Was viele Studenten in diesem Moment wahrscheinlich nicht wissen: Ein Affenbiss kann schwere Wundinfektionen, Herpes-B-Virus oder Tollwut verursachen.