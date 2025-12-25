DE
USA: «HomeGoods»-Verkäuferin geht mit Weihnachtssongs viral
Sie singt zum Ladenschluss
Verkäuferin rührt die Herzen von Millionen
Amber Renae (38) singt zum Ladenschluss Weihnachtssongs und geht damit viral. Talkshow-Moderatorin Sherri Shepherd lädt Amber sogar in ihre Sendung ein.
Publiziert: 20:51 Uhr
