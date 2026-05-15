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Nicht zur Belustigung
Polizei postet Video von betrunkenem Reh

Hat da jemand einen über den Durst getrunken? Das Video eines scheinbar betrunkenen Rehs in Frankreich geht derzeit viral. Gepostet wurde es von der Polizei.
Publiziert: vor 58 Minuten
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