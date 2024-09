Mega-Panne bei Alk-Vernichtung Betrunkene stürmen Schnaps-Lager auf Mülldeponie

Der Vorfall ereignet sich auf der Mülldeponie in Nallacheruvu im Bezirk Guntur in Indien. In gewissen Teilen der Region ist das Trinken von Alkohol verboten. Die Behörden überprüfen derzeit die Massnahmen, um zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen.