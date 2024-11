Hängeleiter in 1500 Metern Höhe Der ultimative Test für Schwindelfreiheit

Schwindelerregende Attraktion in China: Die «Via Ferrata» am Berg Qixing verspricht Nervenkitzel und atemberaubende Aussichten. Um dahin zu gelangen, muss man allerdings eine Hängeleiter in 1500 Metern Höhe erklimmen.