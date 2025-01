Eigentlich sind sie friedlich Grösstes Nagetier der Welt greift Schwimmerin an

Was macht man, wenn man vom grössten Nagetier der Welt angegriffen wird? Mitten im See in Ciénaga in Kolumbien greift ein Wasserschwein ein Mädchen an. Nach mehreren Bissen konnte die Schwimmerin rechtzeitig entkommen.