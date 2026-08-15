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Den Dreisten gehört die Welt
Wanderer überholt stinkfrech alle Wartenden

Am höchsten Berg von Wales bricht ein Wanderer ein ungeschriebenes Gesetz: Marc Screeton ignoriert die Warteschlange auf dem Snowdon-Gipfel.
Publiziert: 07:42 Uhr
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