Auf seinem Zauberteppich Skydiver fliegt wie Aladdin durch die Alpen

Ein Skydiver springt mit einem Teppich vom Croix des Têtes in den französischen Alpen. Die Szene erinnert stark an den Zeichentrickfilm aus den 90ern. Der Extremsportler namens Freddy kündigt weitere spektakuläre Stunts an.