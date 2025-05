Video zeigt Unfallstelle Kleinflugzeug stürzt in San Diego ab

Ein Kleinflugzeug ist in San Diego, im US-Bundesstaat Kalifornien, in ein Wohngebiet gestürzt. Etwa 15 Häuser gerieten in Brand, mehrere Blocks wurden evakuiert. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unbekannt.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 52 Minuten