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Video zeigt
Auto-Chaos auf dem Chasseral wegen Sonnenfinsternis

Auf dem Chasseral im Berner Jura herrschte am Mittwochabend ein massiver Ansturm wegen der Sonnenfinsternis, wie ein Video zeigt.
Publiziert: 21:02 Uhr
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