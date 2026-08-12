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Auto-Chaos auf dem Chasseral wegen Sonnenfinsternis
Video zeigt
Auto-Chaos auf dem Chasseral wegen Sonnenfinsternis
Auf dem Chasseral im Berner Jura herrschte am Mittwochabend ein massiver Ansturm wegen der Sonnenfinsternis, wie ein Video zeigt.
Publiziert: 21:02 Uhr
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