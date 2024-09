Unwetter im Kanton Bern Leservideo zeigt Gewitterzelle über Trubschachen

Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Hitzegewitter über die Schweiz gezogen waren, folgt am Dienstagabend die nächste Runde. Ab 16 Uhr warnt der Bund in mehreren Kantonen vor Gewittern der Stufe 3 (erhebliche Gefahr).