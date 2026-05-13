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Trump schnauzt Journalistin an wegen kritischer Frage
Trump zu Journalistin
«Sie sind eine dumme Person»
Trumps geplanter 400-Millionen-Dollar-Ballsaal sorgt für Ärger. Nun reagiert der Ex-Präsident gereizt auf kritische Fragen.
Publiziert: 17:03 Uhr
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Aktualisiert: 17:07 Uhr
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