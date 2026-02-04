DE
Trump über Putin
«Ich will, dass er den Krieg beendet»

Nach der Wiederaufnahme russischer Angriffe auf die Ukraine richtet Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus klare Worte an den Machthaber in Moskau.
Publiziert: 13:25 Uhr
