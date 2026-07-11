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Xhaka über Lehmann
«Wir können nicht beeinflussen, was von aussen kommt»

Vor dem historischen WM-Viertelfinal stellen sich Nati-Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin den Medien. Auch Die Kritik von jens Lehmann an der Nati ist Thema.
Publiziert: 14:58 Uhr
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