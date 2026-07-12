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Während Schweizer Hymne
Nati-Fans in Winterthur singen inbrünstig mit

Die Nati-Fans sind bereit. Während der Schweizer Hymne wird in der Winti-Arena kräftig mitgesungen.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
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