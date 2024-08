Nöldi-Forrer in Doku-Trailer «Ich mache 150 Kränze um jeden Preis»

Nöldi Forrer kämpft in einer neuen Doku gegen Rückschläge und Zweifel. Der Schwingerkönig von 2001 verfolgt trotz Hüftproblemen sein Ziel von 150 Kränzen. Die emotionale Reise in die Vergangenheit kommt am 29. August ins Kino.