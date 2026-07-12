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Nati gleicht aus
Ekstase in der Winti-Arena

Die Nati gleicht gegen Argentinien aus. In Winterthur brechen alle Dämme.
Publiziert: 04:37 Uhr
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Aktualisiert: vor 44 Minuten
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