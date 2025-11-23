DE
QHL: Highlights der Partie Kadetten – RTV Basel 38:31
Kadetten – RTV Basel 38:31
Kadetten setzten Lauf fort und gewinnen auch im 14. Spiel
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Aarau – Kadetten Schaffhausen 38:31.
Publiziert: vor 15 Minuten
