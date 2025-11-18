DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Handball
European League: Highlights THW Kiel – BSV Bern (37:27)
THW Kiel – BSV Bern 37:27
BSV kann gegen übermächtige Kieler nur zu Beginn mithalten
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie THW Kiel – BSV Bern (37:27).
Publiziert: 18.11.2025 um vor 43 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Handball-Highlights der European League vom 18. November
2:23
Präsentiert von
THW Kiel – BSV Bern 37:27
BSV kann gegen übermächtige Kieler nur zu Beginn mithalten
2:28
Präsentiert von
Schaffhausen – Nexe 31:32
Kadetten-Aufholjagd kommt zu spät
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen