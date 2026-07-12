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Jubel nach Ausgleich
Auf der Piazza Grande werden Pyros gezündet

Auch in Locarno wird nach dem Nati-Ausgleich gejubelt.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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