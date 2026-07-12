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WM 2026: Luft draussen in Winti-Arena nach Argentinien-Tor
Argentinien geht in Führung
In der Winti-Arena ist auf einen Schlag die Luft draussen
Argentinen geht gegen die Nati in Führung. In der Winti-Arena ist die Stimmung im Keller.
Publiziert: 05:44 Uhr
|
Aktualisiert: 06:01 Uhr
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