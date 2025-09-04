DE
Home
Video
Sport
Nach Abschieds-Tränen strahlt Nati-Star Lia Wälti im Juve-Trikot
Abschieds-Tränen getrocknet
Hier strahlt Lia Wälti im Juve-Trikot
Eben noch verabschiedet sich Lia Wälti unter Tränen von Arsenal London, schon strahlt der Nati-Captain um die Wette im Juve-Trikot.
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
