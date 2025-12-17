DE
Aarau – Kadetten 24:30
HSC hält gegen Kadetten lange mit, bricht dann ein

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Aarau – Kadetten Schaffhausen (24:30).
Publiziert: vor 27 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 17. Dezember
