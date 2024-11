Zappalot schwant Ungutes Hat Michèle etwa fremdgeflirtet?

Beim Bachelor wird auch in der neusten Folge wieder geflirtet, was das Zeug hält. Im Falle von Michèle offenbar nicht nur mit Rosenkavalier Dennis. Wie rettet sie sich aus dieser brenzligen Situation? Alles in der neusten Ausgabe von Zappalot.