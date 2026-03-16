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«Sing meinen Song»
Das ist der Trailer zur 7. Staffel

Am 16. März beginnt die 7. Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert». Gehostet wird die Sendung zum letzten Mal von Musiker Dodo.
Publiziert: vor 53 Minuten
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