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«Sing meinen Song»: Das ist der Trailer zur 7. Staffel
«Sing meinen Song»
Das ist der Trailer zur 7. Staffel
Am 16. März beginnt die 7. Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert». Gehostet wird die Sendung zum letzten Mal von Musiker Dodo.
Publiziert: vor 53 Minuten
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