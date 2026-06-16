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Google Earth: Flugsimulator verfügbar
Simulator jetzt verfügbar
Ein Flug über die Dächer Zürichs
Der Flugsimulator von Google Earth läuft neu kostenlos in jedem Browser. Ein paar Klicks genügen – und schon hebt man ab. Nur die Steuerung hat ihre Tücken.
Publiziert: vor 51 Minuten
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