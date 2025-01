Sechs Tage altes Video zeigt Helikopter neben Passagierflugzeug am Reagan National in D.C.

Wie konnte es zum Crash zwischen einem Passagierflugzeug und einem Militärhelikopter in Washington D.C. kommen? Ein X-User hat schon vor sechs Tagen gefilmt, wie zwei Helikopter, nach Start am Reagan National, neben seinem Flugzeug in D.C. fliegen.

Publiziert: 12:31 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten