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Vandalismus in Wettingen: Video zeigt Dach voll mit Büchern
Schon wieder Vandalismus
Video zeigt Dach voll mit Büchern
Die Schülerinnen und Schüler erwartete am Dienstag ein schockierendes Bild zum Schulantritt. Die Kantonsschule Wettingen wurde Opfer eines Vandalenakts, und das nicht zum ersten Mal.
Publiziert: 13:22 Uhr
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